Calciomercato Sampdoria, congelato l’arrivo di Sensi: Linetty l’alternativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: l’arrivo di Sensi sarebbe in stand-by e i blucerchiati avrebbero così virato su Linetty

La Sampdoria aspetta di conoscere l’esito degli esami a cui sarà sottoposto Correa per capire se potrà contare o meno sull’arrivo di Sensi. La trattativa con l’Inter era chiusa, l’accordo verbale tra le parti e con il calciatore era stato raggiunto, ma i fatti accaduti in Coppa Italia hanno rimescolato le carte.

Se non dovesse arrivare Sensi, la Sampdoria dovrà comunque intervenire sul mercato perché Marco Giampaolo ha bisogno di rinforzi in quel reparto. La seconda scelta è Karol Linetty. Il polacco del Torino arriverebbe sempre in prestito ma, a quanto riporta Il Secolo XIX, sembra più un’operazione da ultime ore di mercato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24