Calciomercato Sampdoria, il Colonia fa sul serio per Chabot: c’è l’offerta

Calciomercato Sampdoria: il Colonia affonda il colpo per Chabot. Offerta ai blucerchiati

Julian Chabot, difensore tedesco assente contro il Torino per squalifica, ha mercato. La Sampdoria non farà muro alla sua partenza e spera di poter chiudere la trattativa con il Colonia il più rapidamente possibile. Sul giocatore però ci sarebbe anche l’interesse di altri due club stranieri: St. Etienne e Strasburgo.

In occasione di Sampdoria-Cagliari al Ferraris il Colonia ha mandato un suo osservatore, Martin Schulz, a valutare il difensore e avrebbe avuto l’ok da parte del club al suo rientro in Germania. A quanto riporta Il Secolo XIX, un’offerta sarebbe in arrivo sul tavolo di Corte Lambruschini e la formula del trasferimento sarebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

