Calciomercato Sampdoria, nuova offerta del Brentford per Damsgaard: la risposta

Calciomercato Sampdoria: il Brentford non molla Damsgaard, ma i blucerchiati chiedono tanto

Il Brentford spinge forte per Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria è sempre nel mirino del club che, come riportato da Il Secolo XIX, ha offerto 14 milioni di euro (un e mezzo in più rispetto 12,5 milioni di euro iniziali).

Il club blucerchiato ha però declinato l’offerta, ma Antonio Romei ha informato gli inglesi che Damsgaard potrebbe partire in estate solo a fronte di un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. Un segnale chiaro per la squadra inglese: se dovessero avvicinarsi ai 20 milioni la Sampdoria potrebbe aprire alla cessione, considerando la plusvalenza che verrebbe realizzata e l’obbligo di sistemare il bilancio.

