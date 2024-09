Calciomercato Sassuolo, TENTATIVO Galatasaray per Laurienté: la RISPOSTA di Carnevali

Le ultime sul futuro di Armand Laurienté, esterno francese del Sassuolo, nel mirino del Galatasaray

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo del Galatasaray di arrivare ad Armand Laurienté. Il club turco avrebbe infatti presentato due offerte molto importanti dal punto di vista economico al Sassuolo e al calciatore.

La risposta di Giovanni Carnevali è stata però negativa, con il dirigente che ha deciso di non cedere un pezzo importante per il possibile ritorno in Serie A dei neroverdi.