Calciomercato Spal: frenata per Stepinski. La posizione del Chievo

Spal, ora la trattativa per Stepinski è in salita: la risposta del Chievo alla proposta dei ferraresi per l’attaccante

Doccia fredda per la Spal, che sperava di ingaggiare Mariusz Stepinski. Secondo quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport, il Chievo Verona, proprietario del cartellino del polacco, avrebbe rifiutato l’offerta dei ferraresi.

Non bastano 3,5 milioni di euro, dunque, per strappare l’attaccante classe 1995 ai gialloblù. Palla ora alla Spal, che dovrà valutare se alzare l’offerta per Stepinski.