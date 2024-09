Calciomercato: CHI ha incassato di più e chi ha speso tantissimo? Comanda la Premier, ma ci sono SORPRESE: i numeri completi

A calciomercato finito, fatte salve eventuali operazioni in direzione Arabia Saudita che sono ancora possibili, chi è che ha speso di più e chi invece ha incassato maggiormente? Quali sono i club che nel conto dare-avere hanno avuto i saldi peggiori e quelli migliori? Guardiamo le prime tre società per ognuna delle due voci.



Tra chi ha allargato i cordoni della borsa, in testa c’è il Brighton, che tra cessioni e acquisti ha 182 milioni di passivo. Al secondo posto si piazza il Napoli: 12 milioni di entrate, ben 149 di uscite. De Laurentiis non ha badato a spese per allestire la squadra per Conte, anche se ovviamente aspetta di riequilibrare la situazione risolvendo il caso Osimhen. Al terzo posto c’è un’altra rappresentante di Premier, l’Ipswich Town, che riesce nella non facile impresa di superare il Manchester United, tradizionalmente tra i club di manica più larga quando si tratta di andare sul mercato.



E i 3 club più virtuosi? Quelli che hanno incassato maggiormente e fanno sorridere che tiene i conti? In testa c’è un club della Championship, il Leeds, forte di 113 milioni messi in cassa, cedendo soprattutto pezzi pregiati in Premier. Al secondo posto c’è nientemeno che il Manchester City, che solo tra Julian Alvarez all’Atletico Madrid e Joao Cancelo all’Al-Hilal ha guadagnato 100 milioni. Infine, al terzo gradino del podio ci sono i belgi del Genk. Primi tra le italiane, il Sassuolo in Serie B, che ha incassato ancora una consistente rata per Frattesi e il Bologna nel massimo campionato, che ha fatto bingo con Calafiori e Zirkzee andati in Inghilterra