Calciomercato: da Ramos a Choupo-Moting, ancora tanti senza squadra (e tanti infortunati da sostituire)

Con i tanti infortunati gravi in Europa molti ds guardano al calciomercato degli svincolati: ecco i principali nomi ancora liberi

La lista dei calciatori infortunatisi gravemente in questo avvio di stagione diventa pericolosamente lunga ogni giornata che passa: all’estero Rodri, ter Stegen e Carvajal sono i casi principali, mente in Italia il granata Zapata è l’ultimo in ordine cronologico, a precedere lo juventino Bremer. Alcuni ds – Deco in primis – hanno guardato allora al calciomercato degli svincolati, che al momento conta tanti e tanti nomi ancora alla ricerca di una collocazione. Ecco alcuni di loro.

Portieri

Keylor Navas – Costa Rica, 37 anni

Loris Karius – Germania, 31 anni

Tomas Koubek – Repubblica Ceca, 32 anni

Etrit Berisha – Albania, 35 anni

Difensori

Sergio Ramos – Spagna, 38 anni

Joel Matip – Camerun, 33 anni

Adama Soumaoro – Francia, 32 anni

Kostas Manolas – Grecia, 33 anni

Ghislain Konan – Costa d’Avorio, 28 anni

Daniel Amartey – Ghana, 29 anni

Wallace – Brasile, 29 anni

Koffi Djidji – Costa d’Avorio, 31 anni

Serge Aurier – Costa d’Avorio, 31 anni

Mário Fernandes – Russia, 33 anni

Cedric – Portogallo, 33 anni

Bouna Sarr – Senegal, 32 anni

Brandon Williams – Inghilterra, 24 anni

Filip Benkovic – Croazia, 27 anni

Layvin Kurzawa – Francia, 31 anni

Simon Kjaer – Danimarca, 35 anni

Centrocampisti

Dele Alli – Inghilterra, 28 anni

Leonardo Lopes – Portogallo, 25 anni

Kevin Strootman – Olanda, 34 anni

Christoph Kramer – Germania, 33 anni

Marco van Ginkel – Olanda, 31 anni

Roque Mesa – Spagna, 35 anni

Rafinha – Brasile, 31 anni

Gaston Pereiro – Uruguay, 29 anni

Eduard Michut – Francia, 21 anni

Samu Castillejo – Spagna, 29 anni

Maxime Gonalons – Francia, 35 anni

Francis Coquelin – Francia, 33 anni

Attaccanti

Eric-Maxim Choupo-Moting – Camerun, 35 anni

Wissam ben Yedder – Francia, 34 anni

Alireza Jahanbakhsh – Iran, 31 anni

Mario Balotelli – Italia, 34 anni

Stefano Okaka – Italia, 35 anni

Kevin Gameiro – Francia, 37 anni

Mattia Destro – Italia, 33 anni

Santi Mina – Spagna, 28 anni

Maxi Gomez – Uruguay, 28 anni

Adam Ounas – Algeria, 27 anni

Mariano Diaz – Rep. Dominicana, 31 anni

Isaac Success – Nigeria, 28 anni