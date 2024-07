Calciomercato Torino, ore DECISIVE per Buongiorno: il Napoli ha FRETTA, De Laurentiis vuole CHIUDERE

Le ultime sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, nel mirino del Napoli. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, quella di oggi sarà la giornata decisiva per il futuro di Alessandro Buongiorno. Il Torino ha infatti in programma un vertice di mercato a Milano con il Napoli per cercare di trovare l’accordo definitivo.

Per il difensore c’è in ballo un contratto a salire da 2.5 a 3 milioni di euro. La sensazione è che la trattativa si possa chiudere, con l’ultima parola che sarà del presidente Urbano Cairo.