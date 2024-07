Torino, Cairo ANNUNCIA i colpi: ecco chi comprerà per Vanoli

Il Torino accende il calciomercato, il patron Urbano Cairo annuncia i primi colpi per Vanoli, ecco chi arriverà all’ombra della Mole

Si prospettano giornate incandescenti, le prossime in arrivo, per quanto concerne le dinamiche del calciomercato del Torino. Il club granata è infatti alla ricerca di nuovi interpreti da regalare al neo tecnico Paolo Vanoli. Le voci si susseguono da giorni e spaziano su diversi profili. Da Gosens dell’Union Berlino a Tanner Tessmann del Venezia. Passando per Martin Erlic del Sassuolo e Daniel Maldini del Milan. Quel che è certo, è che nella giornata di ieri il patron Urbano Cairo è intervenuto in conferenza stampa per presentare lo stesso Vanoli. Così ha svelato l’imprenditore sulle prossime mosse per i sabaudi.

URBANO CAIRO SUL CALCIOMERCATO TORINO – «Stimo ragionato insieme: ci servono ancora uno o due difensori al centro, poi sicuramente un quinto di sinistra. A centrocampo abbiamo tanta qualità, senza uscite non faremo interventi. Davanti è arrivato Adams: è un giocatore importanti che ha fatto cose eccellenti in Premier: segnare lì non è mai facile. Scamacca ad esempio in Italia ha fatto delle cose buone, ma al West Ham aveva fatto tre gol, Adams ne ha fatti molti di più».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI URBANO CAIRO