Dopo la sconfitta contro la Roma, presidente del Torino Cairo ha confermato che Belotti non lascerà i granata durante il mercato invernale

Nelle ultime ore, dall’Inghilterra sono arrivate diverse voci che vedono Belotti come obiettivo del West Ham, specie se gli Hammers dovessero perdere Arnautovic, richiesto in Cina. Nel post partita di Roma-Torino, il presidente dei granata Urbano Cairo ha voluto smentire ogni rumor, ribadendo la sua volontà di non privarsi del Gallo Belotti durante la sessione di mercato invernale. «Certo che resta Belotti». Almeno fino a Giugno, i tifosi del Torino potranno dormire sonni tranquilli e continuare ad ammirare Belotti in maglia granata.