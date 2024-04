Calciomercato Torino, il Napoli sfida le milanesi per Buongiorno

Alla corsa per Alessandro Buongiorno si è aggiunto il Napoli. Oltre a Milan e Inter, un altro club di Serie A sul difensore del Torino

Tutti pazzi per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino, come era già successo con Bremer, è al centro di numerose trattative di mercato. Per la corsa al brasiliano la spuntò la Juventus mentre per il difensore italiano è tutto ancora da definire.

Milan e Inter stanno riproponendo il derby di qualche giorno fa anche sul mercato, già da diverso tempo, per accaparrarsi il centrale di Juric. Secondo Il Corriere dello Sport, si sarebbe aggiunto anche il Napoli su Buongiorno. L’acquisto di Natan non ha convinto come sostituto di Kim, dunque i partenopei avranno tra le priorità estive quelle di comprare un difensore.