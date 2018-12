Torino, Niang dopo i deludenti risultati con il Rennes rischia di tornare alla fase già a fine stagione

M’Baye Niang dopo una deludente stagione in maglia granata non sta facendo male anche nel campionato francese. Il senegalese sembra non aver convinto il Rennes a pagare i 15 milioni necessari per il riscatto. A giugno Niang rischierebbe quindi tornare alla base. Il Torino a fine stagione saranno probabilmente costretti a mettersi in cerca di un altro club disponibile a pagare una simile cifra per l’ex Milan.