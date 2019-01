Il Torino di Urbano Cairo intende puntare sui giovani: è ufficiale il rinnovo fino al 2023 del millennial Ben Lhassine Kone.

Il Torino di Urbano Cairo investe sui giovani di talento. Il club granata, attraverso una nota ufficiale, ha infatti annunciato il rinnovo del giovane fantasista Ben Lhassine Kone, classe 2000. «Il Torino Football Club – si legge nella nota della società piemontese – è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone fino al 30 giugno 2023».

Arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio il giorno di Natale del 2015, Kone riabbraccia la madre Miriam a Roma e inizia a giocare fra i Dilettanti nella capitale: prima Certosa, poi Vigor Perconti. Superati alcuni problemi fisici, presto le grandi squadre si accorgono delle sue qualità e per il millennial, che vince lo Scudetto dilettanti segnando una tripletta in finale, arriva il salto di qualità: il Torino lo strappa alla concorrenza della Lazio e di altre squadre e gli affida la maglia numero 10 della squadra Primavera. Cairo e la società puntano sul giovane ivoriano per il futuro e il rinnovo lo dimostra. Il prossimo passo per il fantasista potrebbe essere a questo punto per il debutto in Prima squadra.

