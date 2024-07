Calciomercato Torino, Vagnati ACCELERA: nuova PROGRAMMAZIONE per il dirigente granata, tutti i nuovi dettagli

Il Torino è alla ricerca di rinforzi di qualità in tempi brevi. Il prossimo 11 agosto, infatti, i granata svolgeranno l’esordio stagionale in Coppa Italia e, ad oggi, le buche nella rosa sono ancora tante.

Gli addii, in estate, sono stati molteplici e, molti, non sono stati ancora sostituiti. Proprio per questa ragione Vagnati tenterà in ogni modo di chiudere nel più breve tempo possibile almeno un colpo per reparto (escluso il portiere).