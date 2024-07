Calciomercato Torino, Vagnati è al lavoro per TROVARE L’INTESA per SAUL COCO: le ultimissime sulla trattativa

Il Torino è alla ricerca del sostituto di Buongiorno, che è recentemente passato al Napoli per 35 milioni di euro più bonus.

Come riportato da Gianluca Di Marzio la dirigenza granata sta lavorando per Saul Coco. Il difensore classe 1999 di proprietà del Las Palmas è stato individuato come un profilo ideale per il gioco di Vanoli. I due club stanno trattando, l’intesa non è ancora arrivata.