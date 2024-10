Calciomercato Torino, a Vanoli servono due colpi: chi compra Cairo

Il calciomercato Torino si accende dopo la sconfitta contro il Cagliari, a Paolo Vanoli servono questi due colpi, ecco chi compra ora Urbano Cairo

Contro il Cagliari il Torino di Paolo Vanoli ha inanellato un’altra sconfitta. La terza consecutiva in campionato, la quarta se si considera anche il ko contro l’Empoli in coppa Italia. Da dove ripartire ora? Dal lavoro dello stesso Vanoli. I granata torneranno infatti subito al Filadelfia, per preparare la gara col Como.

Solo allora l’allenatore potrà finalmente pensare al tanto discusso cambio modulo – cosa impossibile durante la sosta nazionali – e trarre le opportune considerazioni. In primis proprio nella tanto vituperata fase difensiva. Poi sarà tempo di pensare al calciomercato. Urgono interventi oculati e puntuali da parte del patron Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati. Cosa serve? Senz’ombra di dubbio il sostituto dell’infortunato Duvan Zapata. E poi (almeno) una nuova pedina capace di alzare il tasso qualitativo in difesa, vero punto dolente in questo avvio di campionato. In attesa del ritorno di Schuurs…

CONTINUA A LEGGERE QUI I COLPI DEL CALCIOMERCATO TORINO E IL RETROSCENA SU VANOLI