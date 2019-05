Calciomercato Toro, pronto il riscatto di Ansaldi: le cifre dell’operazione

Calciomercato Toro, in arrivo il riscatto di Ansaldi dall’Inter: le cifre dell’operazione dopo il prestito biennale

Il Torino si prepara ad un’altra importante operazione di mercato. Urbano Cairo è pronto a riscattare dall’Inter Christian Ansaldi, per una cifra che si aggira attorno ai due milioni di euro. Il difensore doveva raggiungere 40 presenze in due stagioni per essere riscattato.

Ansaldi, 49 presenze nei due anni granata, ha ricoperto vari ruoli nello scacchiere di Mazzarri, dimostrandosi un valido acquisto ad un prezzo davvero molto sostenibile.