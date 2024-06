Moviola Italia Bosnia, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave della partita valevole per l’amichevole pre Europei 2024: moviola Italia Bosnia

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia Bosnia, valido per l’ultima amichevole azzurra prima della spedizione Euro2024 in Germania. Dirige la sfida l’arbitro cipriota Chrysovalantis Theouli.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo tempo molto tranquillo, com’è logico per un’amichevole. L’arbitro Chrisovolantis di Cipro risparmia a Fagioli un’ammonizione per un intervento su Gigovic al limite dell’area, sarebbe stata giusta. Corrette le segnalazioni di fuorigioco su Scamacca. Nella ripresa la linea permissiva viene mantenuta, Pellegrini viene graziato su un tackle molto duro. Nel finale arriva il primo e unico giallo per Huseinbasic che ferma Dimmarco in accelerazione sgambettandolo. Poi, lo stesso azzurro si giustifica con il direttore di gara per un pallone buttato via a gioco fermo e si evita un’amonizione. Un episodio da moviola si ha in area bosniaca quando Cambiaso cade: le immagini chiariscono che lo juventino cade da solo, non c’è il minimo contatto