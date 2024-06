Pagelle Italia Bosnia: i TOP e i FLOP dell’amichevole

Le pagelle del match tra Italia e Bosnia, gara amichevole di preparazione agli Europei in Germania: i TOP e FLOP

I TOP e i FLOP del match tra Italia e Bosnia, ultima amichevole per gli Azzurri di Luciano Spalletti prima di prendere l’aereo in direzione Germania per gli Europei.

TOP: Non può che essere Frattesi il migliore degli azzurri. La rete è molto bella, una conclusione al volo su invito di Chiesa, una soluzione d’interno pregevole ed efficace. Lui stesso a fine gara ha ammesso che avrebbe anche potuto segnare di più. Si conferma un ottimo incursore dietro le punte e con 4 gol in 9 gare è sempre di più il migliore bomber della gestione Spalletti

FLOP: Entra fiacco Dimarco, che forse ha speso troppo in stagione. In avanti sbaglia alcune scelte di passaggio, dietro effettua un retropassaggio che per fortuna trova pronto Donnarumma per evitare nei minuti conclusivi un pareggio che avrebbe guastato la serata

a fine partita