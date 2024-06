Al Castellani, Italia e Bosnia in campo per l’ultima amichevole degli Azzurri prima dell’inizio del campionato europeo in Germania

Al Castellani di Empoli, l’Italia di Luciano Spalletti sfiderà la Bosnia nell’ultima amichevole di preparazione agli Europei dopo quelle contro Venezuela ed Ecuador negli Stati Uniti e con la Turchia a Bologna del 4 giugno.

94 Finisce qui: azzurri vincenti con la rete di Frattesi nel primo tempo

93 Dimarco butta via il pallone e si spiega con l’arbitro

92 AMMONITO Huseinbasic in tackle su Dimmarco in accelerazione

92 Darmian nell’area avversaria tocca di mano prima di calciare

90 OCCASIONE BOSNIA Retropassaggio di Dimarco, bravo Donnarumma a chiudere tempestivamente su Ahmedhozic

90 Sono 4 i minuti di recupero

89 Dimarco riceve in area da Raspadori, cross debole e palla in angolo

88 SOSTITUZIONI Escono Gigovic e Katic, entrano Sosic e Muharemovic, che gioca in Italia nella Juventus Next Gen

88 Burnic tiro al volo totalmente svirgolato

87 Calafiori chiude in angolo un’iniziativa coraggiosa di Ahmedhozic

85 Calafiori attento su Gigovic al limite

84 Grande cambio di gioco di Dimarco ma Folorunsho sbaglia la sponda al volo, una giocata troppo difficile

84 Altro invito dalla trequarti, ma Pellegrini calcia troppo lungo e Piric blocca

83 SOSTITUZIONE Retegui per Scamacca

81 Dimarco rientra bene ma il cross per Scamacca non è quello che si apettava l’attaccante

79 SOSTITUZIONE Hadzikadunic per Mujakic

79 Cross Calafiori dalla trequarti, troppo alto per Folorunsho

79 Pellegrini prova a mettere in azione Dimarco, passaggio intercettato

78 I cambi hanno contribuito a spegnere un po’ la gara

75 SOSTITUZIONI Folorunsho (al debutto in azzurro) per Frattesi e Raspadori per Chiesa

74 Scamacca prova un rasoterra dal limite, blocca Piric senza difficoltà

73 Cambiaso cade in area ma non c’è minimamente contatto dell’avversario, si inciampa da solo

72 OCCASIONE ITALIA Cross di Cambiaso da destra, dal dischetto Scamacca spara sul portiere, poteva fare meglio

71 Gli azzurri senza il doppio play adesso palleggiano molto di meno

69 Fallo durissimo di Pellegrinisu Gigovic, anche in questo caso l’arbitro non estrae il cartellino

68 La Bosnia conquista un po’ più di campo

65 SOSTITUZIONI BOSNIA Fuori Saric e Hajrandanovic, dentro Huseinbasic e Burnic

65 Corner Pellegrini, testa Cristante sul primo palo molto alta

64 SOSTITUZIONI Pellegrini per Jorginho, Cristante per Fagioli e Dimarco per Bellanova

64 Tiro Chiesa in mischia, corner

63 OCCASIONE ITALIA Grande assist di Buongiorno, stop e tiro al volo di Scamacca, Piric fa una grande risposta

62 Frattesi conquista palla ma viene fermato con un intervento da giallo di Gigovic

61 Nulla di rilevante sugli sviluppi del corner

60 Cambiaso conquista palla alto, filtrante per Chiesa che guadagna un angolo

57 Chiesa prova a passare in area con un tunnel, non c’è spazio, Ahmedzohic fa blocco

56 Jorginho lancio per Scamacca che si presenta a tu per tu col portiere ma è in offside

55 Spalletti chiede a Cambiaso più tagli interni e a Scamacca di andare in profondità

54 Frattesi subisce un colpo e resta a terra

52 Cambiaso rasoterra da destra, Frattesi arriva male all’impatto col pallone

52 Bellanova sul fondo, cross deviato in angolo

51 Possesso insistito dell’Italia per arrivare all’uno contro uno sulle fasce

50 Intervento scorretto su Calafiori

49 Calafiori in area crossa all’indietro ma la palla ha già superato la linea

48 Iniziativa azzurra costante

47 Piove in modo insistente

46 Bravo Scamacca ad arpionare un pallone non semplice e a farsi fare fallo

46 Fagioli verticalizza per taglio di Frattesi ma è impreciso

SECONDO TEMPO

45+1 Si chiude il primo tempo dopo 1 minuto di recupero

45 Scamacca tira, deviazione in angolo. Grande spunto di Chiesa che serve palla al compagno

44 Punizione di Scamacca sulla barriera, ci prova anche Chiesa e non cambia la situazione

42 Punizione su Scamacca in protezione palla dai 25 metri

42 Lunga circolazione della nazionale per trovare il varco giusto

39 Uscita di petto del portiere Piric su Scamacca, scelta rischiosa ma efficace

37 1-0 GOL ITALIA Gran conclusione d’interno al volo di Frattesi da cross di Chiesa, palla sotto la traversa

36 La Bosnia prova sporadiche iniziative davanti

34 Azzurri costantemente in avanti ma non riescono a essere incisivi

32 Chiesa in area prova a premiare la sovrapposizione di Cambiaso senza successo

30 Scamacca ben pescato da Jorginho in verticale, fuorigioco di pochissimo

30 Frattesi fermato al momento del tiro, perde il tempo giusto

28 Buongiorno colpo di testa altissimo da corner

28 Lancio Fagioli per Cambiaso, Ahmedhodzic mette in angolo

27 Scamacca riceve palla in area ma non riesce a girarsi

26 Italia con ritmi bassi

23 Testa di Frattesi da corner di Fagioli ma non riesce a trovare lo specchio

23 Buono strappo di Frattesi, cross Cambiaso, Bellanova viene anticipato in corner

21 Bellanova entra in area ma tira male d’esterno, Scamacca e Chiesa chiedevano palla

20 OCCASIONE BOSNIA Da un respinta di Buongiorno Hajradinovic ha un rigore in movimento, Darmian riesce a murare il tiro

18 Tiro forte ma molto impreciso di Hajradinovic da lontano

17 OCCASIONE BOSNIA Punizione a giro di Gazibegovic, Donnarumma alza in corner

16 Fallo Fagioli su Gigovic al limite dell’area, Italia presa d’infilata

15 La Bosnia prova lanci lunghi senza alcun successo

13 OCCASIONE ITALIA Tacco Scamacca per Frattesi che invece di tirare a tu per tu cerca di scartare il portiere e non ci riesce

12 Scamacca tenta colpo di tacco per Bellanova ma se la tira addosso

10 Fagioli da fuori, conclusione centrale e bloccata

09 OCCASIONE ITALIA Chiesa tocco sotto porta, Katic salva un gol che sembrava fatto. Buono l’inserimento di Frattesi che ha determinato il pericolo

08 Cross a lunga gittata di Bellanova, Bosnia in difficoltà mette in corner

07 OCCASIONE BOSNIA Costruzione da dietro sbagliata da parte di Calafiori, miracolo di Donnarumma su tiro di Hajradinovic

05 La Bosnia prova a tenere palla

03 Azione in velocità, buon cross Cambiaso, Scamacca non riesce ad arrivare alla deviazione vincente

02 L’Italia prova ad aggredire alta

01 Il primo a subire fallo è Chiesa nella propria metà campo

PRIMO TEMPO

Il Castellani canta l’inno di Mameli

Pasillo d’honor per i ragazzi dell’Under 17 che hanno vinto il campionato europeo pochi giorni fa