Fiorentina Castrovilli: la decisione di Palladino sul centrocampista

Fiorentina, Raffaele Palladino vuole Gaetano Castrovilli: il centrocampista è in scadenza con i viola: le ultime sul suo futuro

La Fiorentina deve decidere del futuro di Gaetano Castrovilli: il centrocampista è in scadenza di contratto e la dirigenza deve decidere se cercare il rinnovo o lasciarlo andare a parametro zero.

Come riportato da la Nazione, il nuovo allenatore Palladino ha parlato con lui per cercare di convincerlo a rimenere, considerandolo importante per le sue idee per la squadra. Nelle prossime settimane nuovi incontri tra la dirigenza e l’agente del calciatore per cercare una soluzione per il rinnovo.