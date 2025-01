Calciomercato Udinese, pronti due nuovi innesti per la squadra bianconera. Spuntano fuori i nomi

Calciomercato Udinese, pronti due nomi nuovi per riuscire a rinforzare ulteriormente la squadra. Riusciranno i bianconeri a comprarli per gennaio?

Calciomercato Udinese vuol dire scouting e rinforzare ulteriormente la squadra bianconera per raggiungere il prima possibile la salvezza. La domanda sorge spontanea: quali sono i nomi in cima alla lista dell’Udinese stessa per gennaio?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono nel mirino Mads Roerslev (25 anni), ma anche Jean Carlos Silva (28) del Rakow. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.