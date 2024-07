Calciomercato Udinese, OTTIME NOTIZIE per Runjaic: Iker Bravo ha svolto le visite mediche, ecco QUANDO ARRIVA il talentino

Ottima notizia per Runjaic. Come riportato da Gianluca Di Mazio, Iker Bravo ha svolto in giornata le visite mediche presso Villa Stuart a Roma. Il suo arrivo nella città friulana, dunque, è atteso nelle prossime ore.

L’Udinese è pronta ad avere tra le braccia uno dei talenti più cristallini d’Europa. Nell’ultima edizione dell’Europeo Under 19, infatti, il classe 2005 ha addirittura vinto il premio come miglior giocatore del torneo.