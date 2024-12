Calciomercato Verona, Belahyane verso la permanenza: cambia la prospettiva, risposta decisa alla Lazio

Le ultime sul futuro di Reda Belahyane, centrocampista del Verona, in vista del calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli

Novità importante per il futuro di Reda Belahyane, centrocampista che si è messo in luce nella prima parte di stagione al Verona. Il classe 2002 sembrava essere infatti vicino al trasferimento alla Lazio, con il presidente Setti che stava discutendo con Lotito per un’operazione con modalità favorevoli.

La cessione del club al fondo Usa ha però cambiato la prospettiva, con la nuova proprietà che non vorrebbe presentarsi ai tifosi con la cessione del proprio calciatore più importante.