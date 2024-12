Calciomercato Verona, per Belahyane spunta una nuova squadra italiana. Le ultime sul centrocampista gialloblu

Calciomercato Verona, sul centrocampista gialloblu è piombata una nuova squadra per riuscire a battere la concorrenza delle big

Il calciomercato Verona passa tutto dal futuro del centrocampista Belahyane. Il gioiello gialloblu infatti è fortemente nel mirino di diverse squadre, e nel frattempo se ne stanno aggiungendo altre: ultima la Lazio.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti i biancocelesti sono fortemente intenzionati a chiudere l’affare per il centrocampista del Verona. Da considerare che per Belahyane i gialloblu chiedono per il prossimo calciomercato 15 milioni di euro.