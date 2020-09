Calciomercato Verona: in arrivo Favilli dal Genoa. I dettagli

Calciomercato Verona: in arrivo Andrea Favilli dal Genoa. Intesa trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Il Verona ha trovato l’intesa con il Genoa per l’arrivo di Andrea Favilli. Come riporta Gianluca Di Marzio l’attaccante diventerà un nuovo giocatore gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Niente scambio con Stepinski dunque, come si pensva tra i due club in un primo momento. L’arrivo di Favilli non comporterà necessariamente altre uscite nel reparto offensivo gialloblù.