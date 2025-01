Calciomercato Verona, Ngonge ritorna in Veneto? Tra i gialloblu e la fumata bianca due grandissime rivali

Calciomercato Verona, occhi sempre puntati sul centrocampista Ngonge. Tra i gialloblu e il ritorno del giocatore ci sono due ostacoli

Come rivelato da Il Messaggero, il calciomercato Verona è fortemente intenzionato a riportare alla propria corte Ngonge: centrocampista offensivo in grado di portare equilibrio e qualità all’interno dello scacchiere della squadra gialloblu.

Nonostante ciò, su di lui potrebbe esserci un grande duello contro due squadre: la prima è la Lazio, la seconda la Real Sociedad che vorrebbe un centrocampista come lui in squadra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.