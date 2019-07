Calciomercato Verona: scaligeri sulle tracce di D’Alessandro

L’Hellas Verona avrebbe messo mirino Marco D’Alessandro: il centrocampista è stato messo sul mercato dall’Udinese

Il Corriere di Verona non ha dubbi: la squadra di Juric vuole Marco D’Alessandro. In programma c’è un incontro per parlare dell’esterno. D’Alessandro, rientrato dal prestito all’Udinese, sembrava destinato alla Spal e invece si apre uno spiraglio anche per il Verona.

D’Alessandro potrebbe essere il rinforzo giusto per l’allenatore croato, alla ricerca di un uomo che sappia creare superiorità numerica e correre sulla fascia. Contatti con i bianconeri.