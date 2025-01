Calciomercato Verona, Tchtchoua dirà addio ai gialloblu? Arriva quella squadra sul giocatore per gennaio, ma...

Calciomercato Verona, la situazione legata a Tchtchoua. Quanto vogliono i gialloblu di fronte all’interesse di quella rivale salvezza?

Tchatchoua potrebbe essere l’oggetto chiave del calciomercato Verona: tuttavia nonostante su di lui si sia fatta l’Udinese, dall’altra parte però i gialloblu pretendono circa 8 milioni di euro.

CALCIOMERCATO VERONA, LA SITUAZIONE – L’Udinese continua a pressare il Verona por portare in terra friulana Jackson Tchatchoua, più che una volontà è una vera esigenza per i bianconeri che si trovano a dover rimediare all’infortunio di Kingsley Ehizibue. Sogliano potrebbe dare il via libera solo in caso di un’offerta superiore agli 8 milioni di euro.