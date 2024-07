Calciomercato Verona, OCCHI PUNTATI su Nzola. A breve TRATTATIVA con la Fiorentina

Calciomercato Verona, OCCHI PUNTATI sul centravanti Nzola: possibilità concrete vista la volontà della Fiorentina

Come riportato da ViolaNews, Palladino vuole cedere a tutti i costi il centravanti Nzola e fare una vera e propria rifondazione offensiva in casa Fiorentina. Per l’attaccante le offerte non mancano, soprattutto in Serie A.

Infatti il Verona ha infatti chiesto informazioni sull’ex Spezia, e non è da escludere la possibilità che ci possa essere una vera e propria trattativa di calciomercato. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.