Calciomercato Verona, una BIG ITALIANA vuole il gioiello gialloblu Cabal. Il punto sulla TRATTATIVA

Calciomercato Verona, Cabal fortemente ricercato dall’Inter. Ecco la situazione attuale tra nerazzurri e veneti

Come riferito da Sky, Juan Cabal del Verona sta diventando il preferito in casa Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi della prossima stagione.

Il prezzo è già stato fissato: Setti, presidente degli scaligeri, chiede 10 milioni di euro per liberare il ragazzo con l’operazione che potrebbe essere impostata anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Staremo a vedere come si comporteranno le parti per fare una bozza di trattativa.