Calciopoli Juve, nuovo ricorso al Tar contro lo scudetto assegnato all’Inter

Calciopoli Juve: nuovo ricorso al Tar da parte del club bianconero contro lo scudetto assegnato all’Inter

Continua la battaglia della Juve su Calciopoli e lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006. Come riporta Calcio e Finanza, il club bianconero ha infatti presentato un nuovo ricorso davanti al Tar del Lazio.

Negli anni scorsi la Juventus aveva nuovamente impugnato la delibera con cui il Consiglio Federale della FIGC, in data 18 luglio 2011, ha rigettato la richiesta di revocare il provvedimento del Commissario Straordinario Guido Rossi in data 26 luglio 2006, con cui era stato assegnato all’Inter lo scudetto del campionato 2005-2006. L’udienza al TAR del Lazio è fissata per oggi.