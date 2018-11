Caldara punta il rientro: «Domani tolgo il tutore, ritorno più o meno a febbraio»

Mattia Caldara punta il rientro col Milan: il difensore rossonero, intervenuto ad un evento universitario, ha parlato delle sue condizioni dopo l’infortunio al polpaccio

Appena una presenza stagionale col Milan e tanta voglia di ritornare in campo. Mattia Caldara, colpito da un serio infortunio al polpaccio, ha aggiornato sulle sue condizioni e la possibile data del suo rientro. Intervenuto alla Festa dello Sport all’Università Luiss di Roma, il difensore ha dichiarato: «Domani tolgo il tutore, per me è una conquista. Ci vorrà ancora qualche mese, più o meno il mio ritorno sarà a febbraio. È un infortunio che devo guarire bene, altrimenti rischio ricadute. Farò di tutto per tornare prima, ma soprattutto per farlo al meglio» le parole riportate da Ansa.

Caldara ha parlato anche del pareggio ottenuto ieri dal Milan in casa della Lazio: «Ieri ho sofferto per tutta la partita, è stato un peccato prendere gol all’ultimo minuto: così fa sempre male. Ma ho visto la squadra molto unita e la cosa più importante è quella. Siamo in un momento di difficoltà, con parecchi infortuni. Ma i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda. Certo, vedere gli altri giocare e non poter dare il mio contributo è la cosa che fa più male»