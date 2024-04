Calendario Serie A: Fiorentina, aprile è un’occasione

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta lottando per l’Europa, sperando di raggiungere la posizione di classifica più alta possibile

Il decimo posto in classifica e la contemporanea corsa in Coppa Italia (semifinale con l’Atalanta, si parte domani al Franchi) e in Conference League con il Viktoria Plzen come avversario abbordabile, rendono il mese di aprile della Fiorentina del tutto particolare. Ci potrebbe essere la tentazione di mollare un po’, con il rischio però di incorrere in ciò che è successo l’anno scorso, quando si è perso due finali e ci si è ritrovati al punto di partenza. A oggi la situazione in campionato non è facile da risollevare, ma in soccorso di Vincenzo Italiano interviene il calendario.

In questo mese la Viola affronterà prima la Juventus allo Stadium mentre sta vivendo il periodo peggiore degli ultimi anni; proseguirà con il Genoa in casa, contro l’unica squadra che oggi si può ritenere priva di stimoli di classifica; andrà a fare visita a una Salernitana che è ultimissima; infine, chiuderà il periodo ospitando un Sassuolo che è in chiara difficoltà. L’occasione per rimontare qualche posizione c’è, a patto che il mister riesca a gestire bene le forze tra un impegno e l’altro, trovando il modo di non far staccare la spina ai suoi.