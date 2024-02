Calzona detta le sue regole a Napoli: tattica e comportamento

Francesco Calzona ha tenuto un colloquio con il Napoli nei giorni post Barcellona dove ha dettato le sue regole

Il tecnico, dopo aver parlato con De Laurentiis, ha deciso di tenere a rapporto la squadra per spiegare il suo regolamento. Niente più musi lunghi e dunque un comportamento consono anche dopo i cambi. Poi alcune idee tattiche da seguire per mettere in campo le sue strategie di gioco. Lo scrive Il Mattino.