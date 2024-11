Camarda, oggi la prima da titolare con il Milan. Retroscena e record per il giovane attaccante rossonero

Camarda sarà titolare questo pomeriggio in vista di Cagliari Milan: giornata storica, tra record e molti retroscena

Come riferito dal Corriere della Sera, oggi contro il Cagliari scatterà l’ora di Camarda in una giornata storica non solo per i rossoneri, ma anche per la Serie A.

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha stupito tutti e ieri in conferenza stampa ha annunciato che a giocare dal primo minuto al centro dell’attacco milanista sarà, appunto, Francesco Camarda che, a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni, diventerà il secondo rossonero più giovane di sempre ad esordire da titolare dopo Giuseppe Sacchi (a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni nel 1942).

Per Fonseca, non si tratta quindi di un ripiego, ma di un’opportunità assolutamente meritata. Nelle ultime due stagioni, Camarda ha già battuto alcuni record davvero incredibili: l’anno scorso, più precisamente il 25 novembre 2023, Stefano Pioli lo ha fatto esordire in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, facendolo diventare il più giovane debuttante nella storia del massimo campionato italiano.