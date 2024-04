Cancelo contro i tifosi del Barcellona: «Minacciata la mia famiglia»

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, ha parlato duramente delle minacce ricevuto dopo l’eliminazione dalla Champions

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, ha parlato duramente a ESPN delle minacce da parte degli ultras del Barcellona nei suoi confronti.

SITUAZIONE – «Offendono mia moglie, mia figlia non ancora nata, il mio bambino. Oggi il mondo è crudele e dobbiamo saper convivere con questo. Che mi critichino come giocatore, come ha fatto Ferdinand, va bene, ma non devono toccare la mia famiglia. Parlino di me come giocatore, non come persona»