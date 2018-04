Cancelo fiducioso: «Juve? Siamo in un buon momento»

Le parole di Joao Cancelo a pochi giorni da Inter-Juventus, match fondamentale per la Champions League e la corsa Scudetto

Joao Cancelo, terzino dell’Inter, ha parlato della sfida con la Juventus ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro. Queste le sue parole: «Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Tra noi esiste una grossa rivalità, ma stiamo attraversando un buon momento e per questo speriamo di vincere e ottenere altri 3 punti che sarebbero importantissimi per la qualificazione in Champions League».

Il portoghese continua: «Giocare a San Siro partite del genere, dà emozioni particolari. Per noi sarà davvero importante avere i nostri tifosi con noi. Sabato sera saranno dalla nostra parte, come sempre, e ci aiuteranno a vincere la partita».