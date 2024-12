Cannavaro e l’elogio a Malesani: «Era un genio: quello che fa Guardiola oggi lo faceva nel 1998, ecco perchè non ha fatto la carriera che meritava»

Fabio Cannavaro, nuovo allenatore della Dinamo Zagabria, ha tessuto le lodi del suo vecchio tecnico del Parma Alberto Malesani, in una intervista sul canale Youtube di Paolo Gallo. Di seguito le sue parole.

«Era un genio. Ciò che Pep Guardiola diceva adesso ai suoi giocatori del Manchester City, Malesani lo diceva a noi nel 1998. Perché non ha fatto una carriera migliore? Sai, quando sei un allenatore che non è stato un calciatore e dici alcune cose ai giocatori, loro non ti credono davvero. Non hai credibilità. Per me è stato un ottimo allenatore, ha inserito il portiere nel gioco, ha dato la libertà di andare avanti ai difensori, mi ha dato tanti consigli. L’ho incontrato l’anno scorso e gli ho detto che sono molto grato per tutto quello che ha fatto per me. Adesso si occupa di vini, ha un’azienda vinicola».