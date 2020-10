Cannavaro racconta Maradona: «Dimostrava sempre di essere il più forte»

Fabio Cannavaro racconta Diego Armando Maradona. Ecco le parole dell’ex difensore sull’argentino che ieri ha compiuto 60 anni

Fabio Cannavaro, a La Gazzetta Dello Sport, ha raccontato il suo Diego Armando Maradona.

L’INCONTRO – «Dopo aver martellato per tanto tempo Ciro Ferrara. Capitò che col il Napoli andammo in Argentina per giocare delle amichevoli. Io ero ventenne e crescevo al fianco di Ciro, che è sempre stato molto legato a Maradona. E così lo chiamò e lui non perse l’occasione per invitarci, tutta la squadra, a casa sua. Ho un ricordo indelebile di quell’incontro e conservo come delle reliquie le foto che testimoniano quell’incontro. Anche se poi ce ne sono stati diversi altri nel tempo».

MARADONA CALCIATORE – «La postura. Lui aveva questo modo di stare in campo sempre col petto in fuori, in avanti. Un atteggiamento che dava sicurezza ai compagni. Anche se c’era un errore lui non aveva bisogno di parlare. Era il suo corpo a farlo. Trasmetteva una positività incredibile ai compagni come a noi tifosi. Per questo gli avversari lo temevano molto. Dimostrava sempre di essere il più forte».