Napoli, le INFORMAZIONI sul RIMBORSO dei biglietti

Sono state rese note le informazioni necessarie per il rimborso dei biglietti della partita Napoli Juventus

Napoli Juventus, ci sono novità sul rimborso dei biglietti per i tifosi campani. Ad un giorno prima della sfida contro i bianconeri, è stato reso noto che i supporter azzurri di Napoli e provincia non potranno prendere parte alla partita.

Dopo le polemiche e lo sconforto generale, il Napoli e la Juventus hanno spiegato come fare per chiedere il rimborso almeno per la partita mentre per viaggio e alloggio purtroppo non ci saranno possibilità di rimborso.

RIMBORSO – «La SSC Napoli comunica ai propri tifosi che sono state rese note dalla Juventus FC le modalità di rimborso dei biglietti per il match in programma il 21 settembre 2024.

Si invita, quindi, a prendere visione della seguente comunicazione:

https://www.juventus.com/it/news/articoli/comunicazione-importante-per-i-tifosi-residenti-nella-provincia-di-napoli »