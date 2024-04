Caos Turchia, 6 turni a porte chiuse per il Trabzonspor

Caos Turchia, la federcalcio ha deciso di punire il Trabzonspor con sei turni a porte chiuse dopo l’aggressione dei tifosi al Fenerbahce

In Turchia la federcalcio prova a riportare ordine dopo il caos scatenatosi dall’invasione di campo dei tifosi del Trabzonspor contro il Fenerbahce. Mentre il club gialloblu di Istanbul prepara per domani un’assemblea straordinaria (aveva anche minacciato di lasciare il campionato), la federazione ha deciso di punire la società di Trebisonda.

La sanzione impartita dalla Federcalcio è di 6 partite a porte chiuse, una multa di circa 87.100 euro e una squalifica per una partita al vice allenatore Egemen Korkmaz. Non si è fatta attendere la risposta del club, che sui social ha risposto con un colorito: «La vostra fottuta giustizia! Alzatevi dai vostri posti e dimettetevi». In seguito è arrivato anche il comunicato del club.

Il processo che ha avuto luogo dopo la partita giocata contro il Fenerbahçe e che ha cercato di affogare non solo il Trabzonspor ma anche un’intera città con la cultura del linciaggio, si è concluso oggi. Le sanzioni annunciate dalla Federcalcio turca non sono né legali, né ragionevoli né morali. Il presidente della TFF Büyükekşi e il suo team hanno provocato un nuovo caos nel nostro Paese con le sanzioni annunciate oggi.

«Come Trabzonspor non abbiamo la minima fiducia nelle istituzioni, nel presidente del TFF, nella sua squadra incompetente e nella comunità arbitrale. Sfortunatamente, a questo punto, anche le brave persone che fanno il loro lavoro sono diventate parte di questo sistema spregevole o sono rimaste in silenzio e preoccupate per il loro posto. Oggi la Federcalcio turca ha aperto un nuovo capitolo della storia che prosegue dall’inizio della stagione. Ancora una volta lo affermiamo molto chiaramente: non siamo stati, non siamo e non saremo parte di questo processo! Il presidente del TFF Büyükekşi e i suoi protetti hanno guardato in faccia la nostra Nazione e distrutto l’amore per il calcio di milioni di nostri cittadini, seminato i semi della discordia nel mezzo della società e ad oggi hanno perso completamente il controllo. L’unico modo perché il calcio del nostro Paese possa uscire da questo coma profondo è che tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità, primo fra tutti il ​​Presidente del TFF, si dimettano senza eccezioni. Se queste misure non verranno intraprese oggi, il futuro del calcio del nostro Paese sarà distrutto da questa squadra usurpatrice».