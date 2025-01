Capello sicuro: «La Juve può mettere in difficoltà il Napoli, Motta ha una mossa per vincere»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla sfida in programma nel turno di Serie A tra Napoli e Juve. Tutti i dettagli in merito

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta Sport della sfida in programma tra Napoli e Juve.

MOSSA CHE PUO’ METTERE IN DIFFICOLTA’ CONTE – «La posizione di Locatelli in fase di costruzione. Motta lo abbassa spesso tra i due difensori e per il Napoli non sarà facile alzare la pressione per andare a prenderlo».

COME LA JUVE PUO’ VINCERE – «Sulla fase difensiva, abbiamo già detto limitare il più possibile le ripartenze azzurre e sperare che Gatti contenga Lukaku nel duello tra giganti. In attacco, invece, occhio agli esterni, soprattutto dovessero giocare Conceicao e Yildiz, forti nell’uno contro uno. I terzini del Napoli amano molto di più attaccare che difendere… Certo, proprio per questo l’altra faccia della medaglla per Motta sarà pretendere dalle sue ali un extra lavoro in copertura».

KOLO MUANI – «E questa è un’altra variante. La Juve vista a Bruges, senza un vero nove, tiene tanto palla ma crea troppo poco. Non crossa, fatica ad arrivare nei pressi della porta avversaria con pericolosità. Magari con l’attaccante francese cambia la musica. E non dimentichiamo che in panchina c’è sempre un certo Vlahovic».