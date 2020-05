Capello: «Ripresa Serie A? Sarà eccitante, è come uno sprint»

Fabio Capello ha parlato a TMW Radio della ripresa del campionato e di alcune situazioni di mercato: le sue parole

Fabio Capello ha parlato a TMW Radio della ripresa del campionato e di alcune situazioni di mercato. Le sue parole.

FINALE SERIE A – «Sarà eccitante, è come uno sprint».

TONALI – «Ha grandi qualità, è giovane e in fase di maturazione. Chi lo acquisterà, come dissi per Barella e Sensi, farà un affare. Ho fiducia nella Nazionale italiana, a centrocampo ha un grande futuro».

ORARIO PARTITE – «Chi giocherà la sera sarà favorito, sicuramente. Fa davvero tanta differenza. Chi gioca prima, alle 17, farà fatica a recuperare. Non è giusto. I giocatori chiedono di giocare dalle 18? E’ giusto. Il prime time inizia alle 21.30 in tv? Si dovrebbe cominciare a quell’ora. E magari cominciare la prima partita alle 19. In Spagna è così da anni».