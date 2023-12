Capello sulla lotta scudetto in Serie A: «Continuo ad essere della stessa idea»

Fabio Capello, allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A

Fabio Capello, allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A.

JUVE – «La vittoria contro la Roma è importante, accorcia la distanza in vetta, ma io rimango della mia idea: a prescindere dalla classifica, continuo a non vedere un vero testa a testa. Per me l’Inter fa ancora corsa solo su se stessa: se gioca come sa, e se non succedono eventi straordinari e non prevedibili, la squadra di Inzaghi è la favorita, semplicemente perché è più forte. Certo, Allegri parla ancora di obiettivo Champions, ma allo scudetto ci crede e fa bene a crederci: lo dice il Dna della Juve che conosco bene, la sua squadra lotterà fino alla fine. E può solo migliorare…».