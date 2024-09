Capozucca su Genoa-Juve: «Gilardino l’ho lanciato IO, in Thiago Motta vedo QUESTO. Scudetto? QUESTA è la mia FAVORITA»

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, sulla sfida in programma in Serie A tra Genoa e Juventus

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida in programma in Serie A tra Genoa e Juventus.

GILARDINO E MOTTA – «Mi aspettavo che Motta sarebbe diventato un grande tecnico, il nome di Gilardino lo suggerii io a Zangrillo. Per Motta la chiarezza: ti dice le cose in faccia e non si nasconde. Alberto invece ha un’umiltà pazzesca: ditemi quale Campione del Mondo avrebbe fatto la sua gavetta da allenatore, partendo addirittura dalla Serie D? Nessuno! Invece questa è la sua forza».

SCUDETTO – «La Juve ha cambiato mezza squadra in estate e pure la filosofia di gioco: ergo serve tempo per arrivare al top, anche se la Juventus ha il potenziale per puntare allo scudetto. La favorita, però, resta l’Inter».