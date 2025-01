Capozucca: «La Juve deve tenere Cambiaso, a Napoli si è vista una differenza»

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo, sul momento della Juve e la possibile cessione di Andrea Cambiaso

Stefano Capozucca ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 del momento della Juve.

La Juve perde la prima partita stagionale a Napoli: cosa lascia la partita del Maradona?

«Nei 90 minuti sicuramente il Napoli ha meritato, mentre nel primo tempo la Juve ha fatto molto bene. Poi è normale che la Juve accusi la stanchezza, nell’ultimo periodo ha affrontato più partite e tutte impegnative, ha avuto incontri difficili. Invece il Napoli non ha le coppe e alla lunga pesa un attimino la differenza. Una stanchezza mentale c’è e questo si è notato».

Un’altra partita dove la Juve va in vantaggio e poi si fa recuperare. Secondo lei a cosa è dovuto tutto questo?

«La Juve ha aperto un nuovo ciclo, con un nuovo allenatore e una rosa rivoluzionata, è normale che non possa funzionare tutto alla perfezione. Poi la Juve non è abituata a fare rodaggi ma subito a primeggiare, ha sempre avuto l’obiettivo di vincere. Non ci deve essere comunque delusione, ma pazienza perchè il progetto va visto più a lunga durata».

Giusto cedere Cambiaso a gennaio qualora le cifre di cui si parla fossero reali?

«Ho una mia opinione personale, cioè che quando i giovani sono bravi vanno tenuti sempre perchè sono il futuro. E credo che questo possa essere il caso di Cambiaso».

