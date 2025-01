Caprile al Cagliari, l’agente: «Giusto che abbia questa possibilità, il futuro lo vedremo poi»

Le parole di Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, sulla decisione del portiere di trasferirsi dal Napoli al Cagliari

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato a Radio CRC sulla decisioe del portiere di trasferisi al Cagliari. Di seguito le parole del procuratore del portier rossoblù.

SCELTA – «Mi sembra giusto che Caprile provi ad avere questa possibilità, poi quello che succederà in futuro nessuno può saperlo, perché non abbiamo la sfera magica. È stata fatta una riflessione dal calciatore e dal Napoli legata al futuro prossimo di Caprile: bisogna fermarsi a questa logica. Elia ha sempre rispettato mister Conte per le scelte sul campo e quando è stato il suo momento di prendere una scelta, l’ha fatto.»

CAGLIARI – «Dove può arrivare Elia? Intanto a Cagliari, sperando che dia un contributo al gruppo ed alla squadra per raggiungere i propri obiettivi. Poi dove può arrivare dipende da tante dinamiche e situazioni».