Un vecchio video è tornato d’attualità in queste ore. La profezia di Eziolino Capuano su Dries Mertens: ecco cosa disse alcuni anni fa

Capita a tutti di non azzeccare delle previsioni. Eziolino Capuano, allenatore campano, nel 2013, nei giorni dell’arrivo di Dries Mertens a Napoli, non era particolarmente contento dell’acquisto da parte della società azzurra. Rafa Benitez voleva un attaccante esterno e la società partenopea aveva chiuso la trattativa con il Psv per il folletto belga classe 1987 per circa 13 milioni di euro.

Secondo Eziolino, il futuro di Dries a Napoli era già segnato, ancor prima d’arrivare. L’allenatore non era convinto dell’acquisto del belga a tal punto da lasciarsi andare in una ‘sciagurata’ profezia: «Mertens non farà più di 8 partite al Napoli». Sono passati 5 anni e quella profezia è sempre di moda. Dries nel frattempo non solo ha collezionato 249 partite con la maglia del Napoli (oltre 15.000 minuti in campo) in tutte le competizioni ma ha anche realizzato la bellezza di 98 reti, sfornando 61 assist e superando anche un mito come Careca.