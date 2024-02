Esonero Allegri, Caputi: «Troppe critiche. La rosa ha assenze»

Il giornalista Massimo Caputi ha voluto parlare della Juventus e su tutti coloro che vogliono l’esonero di Allegri

Il giornalista Massimo Caputi sui social ha detto la sua sul match vinto dall’Inter contro il Lecce e parlando delle voci sull’esonero di Allegri RTL 102.5.

LE PAROLE – «La lotta per lo scudetto non c’è più. A meno che l’Inter non stravolga completamente le proprie prestazioni, è meritatamente la dominatrice di questo campionato. Vittoria all’ultimo della Juve marchio di fabbrica, nona vittoria negli ultimi minuti in questo campionato, era importante vincere anche se non ha giocato bene. C’è chi critica Allegri… ma dovrebbe essere più obiettivo nel valutare la forza della squadra che ha anche assenze importanti».